Общество

РБКРБКСын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
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Сын миллионера Фридмана рассказал, как сам пробивается в жизни

Телеканал 360°16:47

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URA.Ru16:42

Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру

РИА Новости14:20

Bloomberg: Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру за $500

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Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро

Lenta.ru11:58

Сын миллионера из РФ живет в съемной квартире и ездит на метро

Pravda.Ru10:56

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК08:25
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Общество

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США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
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Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

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В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
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Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

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Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

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По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета

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Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

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В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
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