Общество
РБКСын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.
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Bloomberg: Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру за $500
Национальная служба новостей15:45
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Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
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Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
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Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
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Журналист Бабицкий прокомментировал давление на РФ в ПАСЕ
Ранее депутат Государственной Думы Антон Морозов прокомментировал попытки западных политиков оказать давление на РФ в ПАСЕ.
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Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
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Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
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Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
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Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Политика
Олег Николаев назначен врио главы Чувашии
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
«Тоттенхэм» купил у ПСВ нападающего Бергвейна
Фланговый нападающий ПСВ Стивен Бергвейн подписал контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса. На это пожаловалась активистка Ярина Черноуз в соцсети Facebook.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
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Sony назвала игры, которые войдут в февральскую подборку PS Plus
Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
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В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах россиян
В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
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Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета
Вечером в среду, 29 января, израильские военные зафиксировали пуск одной ракеты в сторону Израиля из сектора Газа.
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.