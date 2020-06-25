с чего всё началось

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову. Как отмечалось, непосредственных признаков насильственных действий с третьей стороны не было. Полиция прибыла в дом Хрущева в прошлый четверг после звонка его жены.

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

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