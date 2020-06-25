Общество
РИА НовостиСын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову. Как отмечалось, непосредственных признаков насильственных действий с третьей стороны не было. Полиция прибыла в дом Хрущева в прошлый четверг после звонка его жены.
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с чего всё началось
84-летний Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена.Дождь10:12
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Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
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Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
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В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
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МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
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«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного
Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
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Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Интернет
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы
За автоматизированные системы, через которые показывалась баннеры, отвечала команда Ш. Рамасвами.В результате он решил запустить Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные.
Радиочастотный спектр 23 июня в 07:25
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
РБК 11:30
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
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Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ 05:29
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В США создали пластырь для операций на внутренних органах
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Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
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Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
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Японский робот Эрика снимется в фильме
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Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
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РИА Новости 12:09
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada
В последний раз АвтоВАЗ переписывал ценник на свои модели в середине мая. Тогда машины подорожали в среднем на 5-7 тыс. рублей.
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Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
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Зарождается в Индийском океане новый континент
В Индийском океане зарождается новый континент, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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