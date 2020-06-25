Общество
РБКПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
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Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Наука
В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
Технологии
Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4
Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera 06:04
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру вчера в 09:54
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Футбол
КДК РФС оштрафовал Азмуна на 20 тысяч рублей
Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.
Нева Спорт 11:08
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Общество
Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве
Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:27
Гаджеты
Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
Наука
Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца
Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Политика
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 23 июня в 14:49