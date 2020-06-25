Общество

РБКРБКПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
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Энергетика

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Наука

В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор

Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire

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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве

Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Гаджеты

Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне

Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

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Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
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Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца

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Вести.Ru 11:15
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Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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США направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
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Общество

Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
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В России могут увеличить пенсии по старости

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Хрущев Сергей Никитович
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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