Футбол
ЧемпионатСын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА
В июне 2012 года исполнитель сообщил о рождении сына Мартина. Напомним, оба ребёнка Киркорова появились на свет от суррогатной матери. Мартин поступил в академию «Барселоны» в марте текущего года.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.Чемпионат12:32
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