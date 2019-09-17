Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионатвчера в 12:32

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Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Чемпионатвчера в 12:32

Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»

Sport24.ruвчера в 18:31

Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Sports.ruвчера в 14:12

Сын Киркорова прошел просмотр в академию ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 13:57

Селюк: сын Киркорова перегонит по популярности отца

Газета.Ruвчера в 21:13

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ruвчера в 13:00

СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

RT на русскомвчера в 14:26
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
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В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Lenta.ru вчера в 10:23
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Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире

Lenta.ru вчера в 05:37
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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Известия 09:25
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей

Megaobzor.com 06:09
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Интерфакс 08:10
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
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Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Известия вчера в 06:17
Политика

Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию

Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Шоу-бизнес

«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа

Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК».
РБК 07:58
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
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Происшествия

В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку

В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку.
Российская газета 06:30
Политика

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Культура

Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз

Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Expert.ru вчера в 00:21
Политика

В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа

Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.
ТК Звезда 15 сентября в 11:05
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
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Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика

Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Армия и оружие

Церемония открытия учений «Центр-2019» состоялась в Оренбуржье

15 сентября в церемонии открытия финального этапа учений кроме заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова и командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина, участвовали военачальники Индии, Казахстана, Киргизии, Китая Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
РИА Оренбуржье 15 сентября в 09:30
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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