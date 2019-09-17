Футбол
РамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.Чемпионатвчера в 12:32
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Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»
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