Футбол
РамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.Чемпионатвчера в 12:32
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Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»
Sport24.ruвчера в 18:31
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:15, Вашингтон
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РБК 06:24
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В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
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Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за опухоли мозга
Как пишет газета «Известия», у артистки наблюдается крайне тяжелое состояние из-за диагностированной последней стадии опухоли мозга.
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Политика
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Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика
Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
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ТАСС 06:31
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Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
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Вести.Ru вчера в 08:44
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Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
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Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27