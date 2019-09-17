Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.

с чего всё началось

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.

Энергетика Нефть Brent и WTI дорожает на 15% Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 15,3% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Волейбол Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.

Происшествия Пожар на нефтебазе в Челябинске: есть пострадавший В Челябинске пожар на нефтебазе привёл к травмированию одного человека. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Происшествия Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Экономика Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.

Футбол Зинченко сравнил одноклубника из «Манчестер Сити» с Киркоровым Украинец отметил, что очень хотел бы посмотреть на его гардероб. Зинченко считает, что Отаменди точно не уступит Киркорову.

Политика Посол Франции: «нормандская четвёрка» встретится только после ГА ООН Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что встреча президентов стран — участников нормандского формата возможна лишь после заседания Генассамблеи ООН.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Экономика Утверждены правила выплат многодетным для погашения ипотеки После проверки документов кредитор отправит их в ДОМ.РФ, и если данные верны, заемщику переведут средства для полного и частичного погашения ипотеки в пределах 450 тысяч рублей.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Игры Сюжет Call of Duty: Modern Warfare изобилует насилием и жестокостью На сайте рейтингового агентства ESRB появилось описание сюжета грядущей Call of Duty: Modern Warfare.