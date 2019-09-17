Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионатвчера в 12:32

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Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

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Газета.Ruвчера в 21:13

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СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

RT на русскомвчера в 14:26
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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