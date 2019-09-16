Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионат12:32

Подробнее о событии

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Чемпионат12:32

Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Sports.ru14:12

Сына Филиппа Киркорова взяли в ЦСКА после обучения в академии «Барселоны»

Sport24.ru14:03

Сын Киркорова прошел просмотр в академию ЦСКА

Sportbox.RU13:57

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ru13:00

СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

RT на русском14:26

Сын Киркорова перешел из академии «Барселоны» в ЦСКА

Газета.Ru15:23
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