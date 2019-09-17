Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.

с чего всё началось

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.

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