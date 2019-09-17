Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионат12:32

Подробнее о событии

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Чемпионат12:32

Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Sports.ru14:12

Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»

Sport24.ru18:31

Сын Киркорова прошел просмотр в академию ЦСКА

Sportbox.RU13:57

Селюк: сын Киркорова перегонит по популярности отца

Газета.Ru21:13

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ru13:00

СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

RT на русском14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Происшествия

Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд

Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Политика

Аравийская коалиция назвала нападения на НПЗ Saudi Aramco терактом

«Атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране», — заявил Аль-Малики, ссылаясь на предварительные данные.
Дождь 14:04
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Единоборства

Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн

Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 14 сентября в 03:14
Авто

Электромобили могут начать ездить по выделенной полосе с 2020 года

Владельцы электромобилей в России могут начать ездить по выделенной полосе уже с 2020 года.
Слово и Дело 22:53
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Происшествия

Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде

В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 08:10
Общество

Названы города, в которые стремится переехать молодежь

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Экономика

Дальневосточный венчурный фонд могут сформировать в начале 2020 года

Венчурный фонд Дальневосточного федерального округа, создать который предложил на пятом юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин, может быть сформирован в начале 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).
ТАСС 20:13
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры.
Газета.Ru 02:49
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Шоу-бизнес

Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой

Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Футбол

«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru 17:35
Гаджеты

Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами

Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY 16:35
Здоровье

Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна

Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Происшествия

В Ростовской области экстремисты планировали убийства евреев

Донские контрразведчики задержали группу экстремистов, планировавшую расправу над евреями. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:01
Гаджеты

Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие

В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»

Ридус 05:16
Экономика

Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ

"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.
ТАСС 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное