Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионат12:32

Подробнее о событии

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Чемпионат12:32

Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Sports.ru14:12

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Sport24.ru18:31

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Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ru13:00

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Газета.Ru21:13

СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

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