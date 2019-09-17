Футбол
РамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.Чемпионатвчера в 12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»
Sport24.ruвчера в 18:31
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Наука
Раскрыт механизм метастазирования рака молочной железы в мозг
МКБ-11 14 сентября в 07:44
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ вчера в 05:15
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ вчера в 14:51
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут снизить пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах.
Известия 14 сентября в 07:23
Космос
Спутник с ИИ запустят на орбиту в ближайшее время
Столь уникальный спутник будет отправлен на орбиту уже через несколько месяцев, сообщают авторы идеи.
Rusargument вчера в 18:43
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий.
News.ru вчера в 07:19
Наука
В США показали прототип магнита для коллайдера будущего
N+1 вчера в 08:22
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 04:44
Происшествия
В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Политика
Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском вчера в 04:44
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН вчера в 17:20
Политика
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.
RT на русском 01:54
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36