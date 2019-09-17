Футбол

РамблерРамблерСын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

С марта 7-летний Мартин проходил обучение в футбольной академии «Барселоны». О причинах смены футбольной школы не сообщается. 1 сентября Мартин стал первоклассником.
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с чего всё началось

Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА. Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория.
Чемпионатвчера в 12:32

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Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Чемпионатвчера в 12:32

Селюк: «Перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу»

Sport24.ruвчера в 18:31

Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Sports.ruвчера в 14:12

Сын Киркорова прошел просмотр в академию ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 13:57

Селюк: сын Киркорова перегонит по популярности отца

Газета.Ruвчера в 21:13

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ruвчера в 13:00

СМИ: Сын Киркорова сменил футбольную академию «Барселоны» на ЦСКА

RT на русскомвчера в 14:26
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
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Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября

РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 06:23
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
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Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на «Авито»

РИА Новости 15 сентября в 20:53
Происшествия

Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян

Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com вчера в 08:21
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Известия вчера в 21:52
Политика

Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня вчера в 09:24
Происшествия

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Политика

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ вчера в 12:02
Баскетбол

Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

РБК 00:24
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Армия и оружие

Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»

Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна вчера в 03:36
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 03:06
Космос

Японский телекоммуникационный псевдоспутник совершил первый полет

N+1 вчера в 09:20
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
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Россия закупила «Фризиум» на несколько лет вперед

Запасов противосудорожного препарата «Фризиум», закупленного Московским эндокринным заводом по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, хватит на несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика

Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией

Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 13:13
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings 15 сентября в 09:48
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Финансы

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Аналитик прогнозирует, что потенциал роста рубля в первые часы после открытия торгов ограничится зоной 63 – 62,5 руб. При таких ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает аналитик "ВТБ капитала" Максим Коровин.
Ведомости вчера в 03:05
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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