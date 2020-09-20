Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение.

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

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