Общество

РИА НовостиРИА НовостиСын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
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Дмитрий Лукашенко
Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение.
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