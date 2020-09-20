Сын Лукашенко рассказал об учебе дочерей в элитной школе Минска
Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко 20 сентября сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в одной из элитных школ Минска.В источнике
С чего всё началось
"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия", - сказал он Sputnik Беларусь
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КП - Беларусьвчера в 06:58