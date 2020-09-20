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Известия

Сын Лукашенко рассказал об учебе дочерей в элитной школе Минска

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко 20 сентября сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в одной из элитных школ Минска.В источнике
С чего всё началось
"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия", - сказал он Sputnik Беларусь
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Газета.Ruвчера в 07:57
Подробнее о событии
Газета.Ru

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дети

Газета.Ruвчера в 07:57
РИА Новости

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

РИА Новостивчера в 06:43
Телеканал 360°

Раскрыто место учебы внучек Лукашенко

Телеканал 360°вчера в 07:28
Lenta.ru

Раскрыто место обучения внучек Лукашенко

Lenta.ruвчера в 06:45
URA.Ru

Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

URA.Ruвчера в 07:54
Вести.Ru

Сын Лукашенко рассказал о своих дочерях

Вести.Ruвчера в 06:36
Ридус

Внучки Лукашенко нашлись в Минске

Ридусвчера в 06:30
КП - Беларусь

Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочки, которые забрали документы из Лицея БГУ

КП - Беларусьвчера в 06:58

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен
РИА Новостивчера в 14:44

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Губернатор Приморья договорился о поставках товаров из Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
ТАССвчера в 07:26
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover24вчера в 10:19
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Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 22 сентября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
ТАССвчера в 12:50
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