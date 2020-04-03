Коронавирус
Sport24.ruСын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
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Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
Экспресс-тестирование россиян на коронавирус начнут в апреле
В России запланировали провести первые массовые тесты людей на инфекцию COVID-19 в столице и в Московской области.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Общество
Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС
В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда
Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Киберспорт
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Происшествия
В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию
Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Кино
В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»
В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Здоровье
Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян
Советы из интернета по защите от коронавируса могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
Общество
Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
Общество
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Авто
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Общество
Россия оплатит рейс из Индии 107 белорусам
Россия поможет вернуться в Белоруссию гражданам страны из Индии.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.