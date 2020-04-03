Политика Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку» "Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Общество Экспресс-тестирование россиян на коронавирус начнут в апреле В России запланировали провести первые массовые тесты людей на инфекцию COVID-19 в столице и в Московской области.

Общество Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.

Общество Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Политика Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.

Экономика Автосервисы приготовились к массовым банкротствам Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.