Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruСын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
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Даниэль Мальдини излечился от коронавируса

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Сын Мальдини рассказал, что избавился от симптомов коронавируса

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Сын Мальдини вылечился от коронавируса

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Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Бомбардир.ру13:21

Мальдини-младший излечился от коронавируса

Советский спорт13:56

Даниэль Мальдини объявил, что вылечился от коронавируса

Sports.ru13:12

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

Sport24.ru12:49
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Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Экспресс-тестирование россиян на коронавирус начнут в апреле

В России запланировали провести первые массовые тесты людей на инфекцию COVID-19 в столице и в Московской области.
ФедералПресс 18:29
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
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В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
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Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости 11:14
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Общество

Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС

В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Форпост Северо-Запад 10:05
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 вылечившихся от коронавируса

Росбалт 01:39
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 16:03
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews вчера в 06:11
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
Киберспорт

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру 18:28
Политика

Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
Газета.Ru 19:19
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 17:36
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Кино

В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»

В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
РИАМО 11:07
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Здоровье

Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян

Советы из интернета по защите от коронавируса могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
ToDay News Ufa 04:15
Общество

Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
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Группа Little Big даст онлайн-концерт

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В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 14:48
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня 04:04
Общество

Россия оплатит рейс из Индии 107 белорусам

Россия поможет вернуться в Белоруссию гражданам страны из Индии.
Коммерсантъ 18:47
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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