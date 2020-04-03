Напомним, Даниэль является сыном легенды «Милана» Паоло Мальдини. 21 марта стало известно, что Паоло и его сын сдали положительные тесты на коронавирус.

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

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Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

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Общество Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.

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Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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