Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruСын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

Напомним, Даниэль является сыном легенды «Милана» Паоло Мальдини. 21 марта стало известно, что Паоло и его сын сдали положительные тесты на коронавирус.
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У сына Паоло Мальдини больше нет симптомов коронавируса

ТАСС Спортвчера в 15:22

Мальдини-младший излечился от коронавируса

Советский спортвчера в 13:56

Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:29

Сын Мальдини рассказал, что избавился от симптомов коронавируса

Евро-футбол.рувчера в 13:52

Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Бомбардир.рувчера в 13:21

Даниэль Мальдини излечился от коронавируса

Soccer.ruвчера в 13:17

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

Sport24.ruвчера в 12:49
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Общество

В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус

Точность теста, определяющего наличие коронавируса уже на самых ранних стадиях, достигает ста процентов.
Российская газета вчера в 22:25
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ 02 апреля в 20:49
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Наука

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Общество

Александр Беглов подписал постановление, определяющее жизнь города во время нерабочих дней

Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:31
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
РИА Новости вчера в 20:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском вчера в 22:28
Общество

Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Известия вчера в 22:14
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 02 апреля в 01:58
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 02 апреля в 09:38
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Tverigrad.ru 02 апреля в 02:01
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Газета.Ru вчера в 12:57
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия вчера в 05:18
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 03:30
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru вчера в 08:21
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции

Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИА Красная Весна вчера в 11:28
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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