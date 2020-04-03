Коронавирус
Sport24.ruСын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
Напомним, Даниэль является сыном легенды «Милана» Паоло Мальдини. 21 марта стало известно, что Паоло и его сын сдали положительные тесты на коронавирус.
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Общество
В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус
Точность теста, определяющего наличие коронавируса уже на самых ранних стадиях, достигает ста процентов.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Политика
США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Наука
У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа
Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
Общество
Александр Беглов подписал постановление, определяющее жизнь города во время нерабочих дней
Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей
Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области
Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции
Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.