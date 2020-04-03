Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruСын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
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Мальдини-младший излечился от коронавируса

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Сын Мальдини рассказал, что избавился от симптомов коронавируса

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Даниэль Мальдини излечился от коронавируса

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Даниэль Мальдини объявил, что вылечился от коронавируса

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Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Ранее Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.
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Коммерсантъ 03:06
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Помощника штаба Навального в Кемерово задержали с наркотиками

Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что во время дачи показаний молодой человек признался в продаже марихуаны всем, кто его просил, включая несовершеннолетнего волонтера штаба.
Взгляд.ру 13:25
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
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Группа Little Big даст онлайн-концерт

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В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
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Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
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В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
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В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
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Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что москвичи могут передвигаться по городу на личных автомобилях в условиях самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Татарстане право на выход из дома дают по SMS.
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Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

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Здоровье

В Курганской области подтвержден второй случай заражения COVID-19

Медики проверяют около 100 контактных лиц В Курганской области зафиксирован второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН

Вестник Мордовии вчера в 16:53
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Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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