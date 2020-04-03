18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

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