Происшествия

BFM.ruBFM.ruСын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
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