Происшествия
ИнтерфаксМихаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США
Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что ему не дают свидания с родственниками и с гражданской женой, а его средний сын был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.РБКвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова покинул Россию
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Экономика
Выручка Mail.ru Group по МСФО в третьем квартале выросла на 25,1%
Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 7,207 млрд руб.
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Шоу-бизнес
Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
Политика
Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами
Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
Авто
Опубликован топ-5 самых надежных автомобилей в России
Автомобильные эксперты провели исследование российского авторынка и составили список самых надежных машин для передвижения по российским дорогам.
Политика
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Политика
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Механизм расчёта, предусматривающий применение увеличивающихся коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога.
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Армия и оружие
Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
Здоровье
Врач назвал симптомы для обязательной колоноскопии
Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал ряд симптомов, при которых показана процедура колоноскопии.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Футбол
Николя Пепе и Франко Васкес претендуют на звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Футбол
Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи
Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Культура
Москвичи призвали сохранить граффити с портретом Марка Захарова
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Общество
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.