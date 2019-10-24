Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМихаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что ему не дают свидания с родственниками и с гражданской женой, а его средний сын был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки.
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с чего всё началось

Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.
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Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова покинул Россию

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Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки

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RT на русскомвчера в 14:00

Абызов рассказал суду о личной трагедии сына

Rambler News Serviceвчера в 11:15
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В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
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Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
РИА Новости вчера в 18:16
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Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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