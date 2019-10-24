Происшествия
BFM.ruСын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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с чего всё началось
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.РБК11:48
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