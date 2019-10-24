Происшествия

BFM.ruBFM.ruСын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.
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Интерфакс11:48

Сын Михаила Абызова уехал в США

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