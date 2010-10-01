Шоу-бизнес
RT на русскомСын Никаса Сафронова прокомментировал смерть Анатолия Трушкина
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.
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Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер
Комсомольская правда05:01
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
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Кино
Фильм «Унесенные ветром» удалили из сервиса HBO Max из-за расовых тем
Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром», мотивировав это борьбой с расизмом.
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Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Известия вчера в 17:53
Здоровье
Тесты на антитела к коронавирусу: рассказываем, кому их делают бесплатно в Нижегородской области
Все прочие граждане могут сдать тест на антитела в частных медицинских лабораториях Нижегородской области, проводящих подобные исследования, — сообщили корреспонденту NN.RU в региональном Минздраве.
Нижний Новгород on-line 09:08
Спорт
В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные
CyberSport.ru вчера в 14:45
Происшествия
Суд оставил без изменений приговор экс-мэру Горно-Алтайска по трем преступлениям
Сегодня Верховный суд Республики Алтай оставил без изменений приговор в отношении Облогина в части признания его виновным, квалификации его действий и назначенного наказания.
ТАСС 07:38
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
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Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Игры
Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II
Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
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Происшествия
В Брянске расследуют гибель двух цыганских девочек в реке
Напомним, что днём 10 июня из реки Десна в областном центре извлекли тела 11-летней и 17-летней девочек без признаков жизни.
БрянскToday 07:27
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
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Lenta.ru 04:39
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
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Видео допроса Ефремова появилось в Сети
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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
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Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55