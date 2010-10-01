Коронавирус
RT на русскомСын Никаса Сафронова прокомментировал смерть Анатолия Трушкина
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер
Комсомольская правда05:01
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия
В подъезде дома в Воронеже нашли младенца в коробке
В подъезде одного из многоквартирных домов в Советском районе Воронежа сотрудник Росгвардии нашел младенца.
РИА Воронеж 08:29
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском вчера в 06:27
Общество
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным
РИА Новости 09:06
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Энергетика
Продажи российской нефти рухнули
Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Футбол
Шунин ответил, почему не может претендовать на трофей Льва Яшина
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением, почему российские футболисты не претендуют на награды, которые вручают лучшим игрокам мира.
Нева Спорт 08:04
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Происшествия
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
Футбол
Ряды ивановского «Текстильщика» пополнил полузащитник, который играл в Лиге Европы, в том числе с «Эвертоном»
Провел два матча в Лиге Европы: 7 августа 2014 года дебютировал в главной команде — вышел на замену на 77-й минуте в домашнем матче 3 квалификационного раунда против «Диошдьёра» (1:0), 11 декабря в гостевом матче 6 тура группового турнира против «Эвертона» вышел на 90-й минуте.
Частник.Ru 07:26
Общество
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49
Авто
Концерн Jaguar Land Rover взял кредит в Китае
Goroday.ru вчера в 11:21
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Здоровье
На Украине число выявленных случаев СOVID-19 выросло до 27 462
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 463, до 27462, умерли еще девять человек, заявил в понедельник на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 08 июня в 03:10