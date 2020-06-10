Коронавирус
RT на русскомСын Никаса Сафронова прокомментировал смерть Анатолия Трушкина
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.
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Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер
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