Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 134

Футбол Начальник белорусского Арсенала: Евгений Савин точно сыграет за наш клуб Начальник дзержинского "Арсенала" Василий Князюк рассказал о контракте с экс-футболистом и автором YouTube-канала "КраСава" Евгением Савиным, передает Moldfootball.com.

Фигурное катание Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. 9

Авто Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП. 4

Экономика Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000 Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla впервые в истории превысила отметку в $1000, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 662

Энергетика Запасы нефти в США достигли исторического рекорда Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 4