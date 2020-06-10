Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСын Никаса Сафронова прокомментировал смерть Анатолия Трушкина

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина. В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.
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Сын Никаса Сафронова назвал невосполнимой потерей смерть писателя Трушкина

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Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla впервые в истории превысила отметку в $1000, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Анатолий Трушкин
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, юморист, редактор и сценарист, телеведущий.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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