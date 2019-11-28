Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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с чего всё началось

Адвокат Жорин сомневается, что сын Сафронова подаст в суд на выложивших ролик из самолета

Сын живописца Никаса Сафронова Лука заявил, что собирается подать в суд на людей, опубликовавших ролик с его участием. На видео молодой человек, страдающий от лишнего веса, не может выбраться из кабинки туалета в самолете. Помочь ему смогли лишь вовремя подоспевшие бортпроводники.
Народные новости03:16

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Сын Никаса Сафронова рассказал о новом страхе после того, как застрял в туалете самолета

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Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами

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Адвокат Жорин оценил перспективы иска сына художника Сафронова к автору скандального видео из самолета

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Застрявший в унитазе самолета сын Сафронова не обратится в суд, заявил адвокат

Газета.Ru20:44

Автор видео с застрявшим в туалете Сафроновым поступил некрасиво. Или нет?

Телеканал 360°05:25

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВвчера в 08:53
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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