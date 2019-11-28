Сын живописца Никаса Сафронова Лука заявил, что собирается подать в суд на людей, опубликовавших ролик с его участием. На видео молодой человек, страдающий от лишнего веса, не может выбраться из кабинки туалета в самолете. Помочь ему смогли лишь вовремя подоспевшие бортпроводники.

с чего всё началось

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.

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