Общество
Слово и ДелоСын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина
Аршавин ранее заявил в прямом эфире, что "Плющ с Рудковской неплохо танцуют". Однако при этом футболист назвал их сына "Гном Гномычем", на которого, по словам спортсмена, "больно смотреть". Аршавин отметил, что, судя по лицу маленького Саши, его как будто "из-под палки заставляют все делать".
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК вчера в 13:31
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Транспорт
Россияне вылетели из Лос-Анджелеса «Аэрофлотом» в Петербург и Москву
Граждане России вылетели из международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), штат Калифорния, рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU 107 по маршруту Лос-Анджелес - Санкт-Петербург - Москва, сообщает в среду сайт аэропорта.
Интерфакс 19:45
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Здоровье
В Таджикистане за сутки коронавирусом заразились еще 102 человека
В Таджикистане за сутки выявили еще 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в республике составляет 230 человек, сообщает Минздрав страны.
Sputnik Таджикистан 09:14
Происшествия
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Байкал-Daily 21:09
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
Общество
Гуаньча (Китай): Россию спасло частное землевладение (Гуаньча)
Доля российского экспорта сельскохозяйственной продукции занимает первое место в мире, а объем экспорта зерна по сравнению с Китаем особенно бросается в глаза.
ИноСМИ 17:23
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения
Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.
РИА Новости вчера в 06:39
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Технологии
О «быстрой вакцине» от СOVID-19 рассказал академик Зверев
Многие страны применяет так называемые «быстрые вакцины» от коронавируса. Об этом «МК» рассказал академик РАН Виталий Зверев.
Соловей.Инфо 02 мая в 05:33
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
Общество
Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через «Госуслуги»
Минкомсвязь России предлагает в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок, авторизовавшись на портале "Госуслуги".
РИА Новости 19:00
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15