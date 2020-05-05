Аршавин ранее заявил в прямом эфире, что "Плющ с Рудковской неплохо танцуют". Однако при этом футболист назвал их сына "Гном Гномычем", на которого, по словам спортсмена, "больно смотреть". Аршавин отметил, что, судя по лицу маленького Саши, его как будто "из-под палки заставляют все делать".

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Сын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина

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