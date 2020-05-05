Общество

Lenta.ruLenta.ruСын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей.
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Сын Плющенко пригрозил обыграть «слабенького» Аршавина в футбол

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«Я что вам, дурачок какой-то?» Сын Рудковской и Плющенко ответил Аршавину

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Газета.Ru 01:21
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Происшествия

В Новосибирской области подтвердили 65 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 5 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Новосибирской области составило 746.
RuNews24.ru 00:27
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BFM.ru 02:01
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Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
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Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Общество

На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку

Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности.
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Музыка

Умер музыкант группы «Ласковый май»

Uznayvse.ru вчера в 08:07
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

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Особое мнение: Николай Усков

Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости вчера в 07:55
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Футбол

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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с полузащитником клуба Кевином Де Брюйне. Контракт бельгийского хавбека рассчитан до 2023 года.
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Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Здоровье

В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры

Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России.
Арбуз 03 мая в 08:26
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Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 03 мая в 11:07
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Здоровье

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО

В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
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Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
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Врач Евгений Комаровский предостерег от самолечения коронавируса, тем более антибиотиками, а также напомнил о важности правильного питания для укрепления иммунитета.
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Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
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Российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары Тессы Виртью-Скотт Мойр.
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