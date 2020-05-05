Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Здоровье 48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки. 391

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,8K

Общество Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия 22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия. 9

Политика Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.

Общество У 66 жителей Татарстана подтвердили коронавирус "В Республике Татарстан сегодня подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции: 15 человек госпитализированы, 51 проходят лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания)", - сказала Галимова. 53

Шоу-бизнес Актера из сериала «Кухня» госпитализировали Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. 3

Футбол Криштиану Роналду вернулся в Турин Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,3K

Общество Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. 3

Экономика Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 1,3K