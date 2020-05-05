Общество

Lenta.ruLenta.ruСын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

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Еще 40 коек подготовлено для приема больных в Клинической больнице №8 Обнинска.
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В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
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Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.
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В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи

Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
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Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
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Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары Тессы Виртью-Скотт Мойр.
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