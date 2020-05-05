Общество

Lenta.ruLenta.ruСын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Сын Рудковской ответил на «гадости» Аршавина

РИА Новости02:42

Гном Гномыч ответил Аршавину, пообещав обыграть его в футболе

Спорт день за днемвчера в 13:37

Сын Плющенко и Рудковской ответил Аршавину: «Говорите про меня гадости. Я что вам, дурачок какой-то?»

Sport24.ruвчера в 15:38

Сын Плющенко — Аршавину: я тебя в футбол обыграю, потому что ты слабенький

RT на русскомвчера в 15:35

«Я что вам, дурачок какой-то?» Сын Рудковской и Плющенко ответил Аршавину

Спорт-Экспрессвчера в 15:18

Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть

Чемпионатвчера в 14:32

«Почему я должен всегда улыбаться? Я вам дурачок какой-то?». Сын Плющенко ответил Аршавину

Фонтанка.Рувчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Происшествия

Самолёт SSJ-100 из-за отказа двигателя экстренно сел в Шереметьево

Экстренную посадку в аэропорту Шереметьево был вынужден сделать пассажирский самолет Superjet, сообщает ТАСС.
Live24 02:09
25
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,1K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,6K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,1K
Общество

В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
12
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
1,8K
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
3,2K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
370
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
3
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
519
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
181
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
1
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
8
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
10
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
109
Футбол

Россияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»

Россияне призвали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова уволить наставника «Ахмата» Игоря Шалимова за нашумевшее высказывание, в котором он назвал россиян, которые просят помощи у правительства во время пандемии коронавируса, дармоедами.
Vprognoze.ru 03:31
1,2K
Экономика

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
221
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
87
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
190
Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Ведомости 03:20
395
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
1,8K
Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
10
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
496
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
204
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
Коммерсантъ 03:03
160
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Плющенко
Российский фигурист
Российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары Тессы Виртью-Скотт Мойр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное