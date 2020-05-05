Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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