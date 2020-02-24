с чего всё началось

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Политика Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.

Общество Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Биатлон На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".

Политика Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.

Наука Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.

Здоровье Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.

Кино Первый режиссёр экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода В интервью подкасту Happy Sad Confused Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») рассказал о том, почему он покинул режиссёрское кресло экранизации Minecraft.

Общество Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.

Авто Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung "Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.