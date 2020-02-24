Общество
Lenta.ruСын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
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с чего всё началось
Об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера.ФАНвчера в 22:03
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