с чего всё началось

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

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