Общество

ТАССТАСССын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне.
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 депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера.
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Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
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С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»

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Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

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Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
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Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда воспрянула духом после перехода форварда Александра Кокорина.
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В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
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Ссылки на приватные чаты в WhatsApp оказались в открытом доступе

В случае, если пользователь не желает открывать ссылку для общего доступа, ее необходимо передать другим способом.
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