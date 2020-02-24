Общество
ТАСССын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне
Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне.
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с чего всё началось
Об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера.ФАНвчера в 22:03
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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
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США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Гаджеты
От 8 ядер за $306 до 28 ядер за $3950. Представлены процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения
Компания Intel сегодня официально представила второе поколение серверных процессоров Xeon Scalable.
Политика
Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
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Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Футбол
Гендиректор ФК «Сочи» отметил профессионализм Кокорина
Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда воспрянула духом после перехода форварда Александра Кокорина.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Футбол
Азар пропустит три месяца из-за травмы
В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Авто
Volkswagen представит электрический спорткар с инновационной батареей
Деталей о техническом оснащении грядущей спортивной машины немецкого бренда нет: архитектура MEB даёт возможность собираться передне-, задне- и полноприводные электрокары с одним либо несколькими моторами, поэтому у специалистов марки развязаны руки.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Технологии
Ссылки на приватные чаты в WhatsApp оказались в открытом доступе
В случае, если пользователь не желает открывать ссылку для общего доступа, ее необходимо передать другим способом.