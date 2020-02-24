с чего всё началось

Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне.

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Политика Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Происшествия На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.

Экономика В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".

Наука На юго-западе Туркмении подтвердили крупные запасы нефти и газа Значительные запасы нефти и газа месторождения Узынада выявлены в ходе совместных разведывательных работ госкорпорации «Туркменгеология» и госконцерна «Туркменнефть», 20 февраля сообщает туркменская газета «Золотой век».