Общество
ТАСССын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне
Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне.
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с чего всё началось
Об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера.ФАНвчера в 22:03
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Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
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На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Политика
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В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
Политика
CМИ: посол США в России попал в «черный список» Трампа
У администрации президента США Дональда Трампа есть списки лояльных и нелояльных американскому лидеру чиновников, подлежащих увольнению, в которых числится посол США в России Джон Салливан.
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На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
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Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
Футбол
Херард Пике: «Между Месси и Марадоной выберу Лео»
Защитник «Барселоны» Херард Пике сравнил нападающих Диего Марадону и Лионеля Месси накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи».
Энергетика
Министр нефти Ирана примет участие в мартовской встрече ОПЕК+, несмотря на коронавирус
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане примет участие в будущей министерской встрече ОПЕК+ в марте, несмотря на ограничение авиасообщения со страной в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО
Как сообщает Главный штаб Сил обороны республики, в параде примут участие более 800 военнослужащих всех родов войск Сил обороны Эстонии и военизированного ополчения Кайтселийт.
Наука
На юго-западе Туркмении подтвердили крупные запасы нефти и газа
Значительные запасы нефти и газа месторождения Узынада выявлены в ходе совместных разведывательных работ госкорпорации «Туркменгеология» и госконцерна «Туркменнефть», 20 февраля сообщает туркменская газета «Золотой век».
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Политика
По поводу «восстановления» Романа Насирова
Решение вынесено и вступило в силу.
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
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Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Армия и оружие
Эксперты рассказали, когда начнется Третья мировая война
Политологи пояснили, когда, как и почему может начаться Третья мировая.
Кино
«Хранители» HBO официально стали мини-сериалом
HBO сменил классификацию «Хранителей» Деймона Линделофа с «драматического сериала» на «мини-сериал».
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.