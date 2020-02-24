Общество

ТАССТАСССын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне.
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 депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера.
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