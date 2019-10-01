Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСын Роналду забил 58 голов за «Ювентус» в 28 матчах

У Криштиану Роналду растет достойная смена. Его сын Криштиану Роналду-младший в матчах за детскую команду "Ювентуса" наколотил уже 58 мячей в ворота соперников и отдал 19 голевых передач. Об этом сообщил Twitter Football Talent Scout.
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Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Sport24.ru03:06

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Чемпионат03:09

Сын Роналду в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса» забил 58 голов

Спорт-Экспресс03:38

Сын Роналду забил 58 голов в 28 играх в составе «Ювентуса» U-9

Sport.ru04:30

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Матч ТВ04:47

Роналду: «Мы – „Ювентус“. Наш девиз – биться до конца»

Soccer.ru00:25

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Sportbox.RU04:47
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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