У Криштиану Роналду растет достойная смена. Его сын Криштиану Роналду-младший в матчах за детскую команду "Ювентуса" наколотил уже 58 мячей в ворота соперников и отдал 19 голевых передач. Об этом сообщил Twitter Football Talent Scout.

Сын Роналду забил 58 голов за «Ювентус» в 28 матчах

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