Футбол
Российская газетаСын Роналду забил 58 голов за «Ювентус» в 28 матчах
У Криштиану Роналду растет достойная смена. Его сын Криштиану Роналду-младший в матчах за детскую команду "Ювентуса" наколотил уже 58 мячей в ворота соперников и отдал 19 голевых передач. Об этом сообщил Twitter Football Talent Scout.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Музыка
Максим Фадеев назвал главную причину закрытия своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев пояснил причины, по которым лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами.
Газета.Ru 09:42
Экономика
Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО
Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.
Правда УрФО 07:54
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Авто
Начались продажи кроссовера Hyundai Creta новой генерации
Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
Новые автомобили 28 октября в 23:24
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины рассказал о производстве оружия в стране
Украина самостоятельно производит системы залпового огня, а также противотанковые комплексы, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 31 октября издание «Апостроф».
REGNUM 08:07
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политсовет 06:11
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
Комсомольская правда 09:05
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
ТАСС 03:10
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04