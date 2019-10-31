В 28 встречах за детскую команду «Ювентуса» Криштиану Роналду-младший забил 58 голов. Также на его счету 18 результативных передач. Криштиану Роналду-старший перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.

Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

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