Футбол

РБКРБКСын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

В 28 встречах за детскую команду «Ювентуса» Криштиану Роналду-младший забил 58 голов. Также на его счету 18 результативных передач. Криштиану Роналду-старший перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
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Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Чемпионат03:09

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Sport24.ru03:06

Сын Роналду забил 58 голов в 28 играх в составе «Ювентуса» U-9

Sport.ru04:30

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Матч ТВ04:47

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Sportbox.RU04:47

Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Советский спорт05:08

Сын Роналду показал уникальную результативность в матчах за «Ювентус»

Газета.Ru04:29
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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