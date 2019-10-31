Футбол
РБКСын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх
В 28 встречах за детскую команду «Ювентуса» Криштиану Роналду-младший забил 58 голов. Также на его счету 18 результативных передач. Криштиану Роналду-старший перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
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Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Общество
В Польше задержан россиянин, перевозивший 10 тигров
В Польше задержан 32‑летний гражданин России, который принимал участие в транспортировке тигров до России.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
В пояснительной записке к проекту приказа Минспорта сказано, что он соответствует договору о ЕАЭС и положениям иных международных договоров РФ и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Секретный полет X-37B угодил в поле зрения военных РФ, заявил Козюлин
Заявление директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена об успешном испытании секретного американского мини-шаттла X-37B вызвали интерес российского экспертного сообщества.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
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Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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Бывшая жена Сергея Светлакова впервые рассказала о принятом 7 лет назад решении расстаться с комиком.
Армия и оружие
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Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.