Футбол
РБКСын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх
В 28 встречах за детскую команду «Ювентуса» Криштиану Роналду-младший забил 58 голов. Также на его счету 18 результативных передач. Криштиану Роналду-старший перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
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Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
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Происшествия
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Политика
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Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.
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Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
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Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевые ценники
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Происшествия
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Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Происшествия
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Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности
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Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
Экономика
«Татнефть» закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
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Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
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Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры Хабиба
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поведал, когда его сын завершит спортивную карьеру.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
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Ученые выявили причину тяги к алкоголю
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