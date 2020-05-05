Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко ответил в Instagram пожалевшему его Андрею Аршавину. Футболист посочувствовал ребёнку, который вынужден принимать участие в челленджах своих родителей и выглядит при этом несчастным.

Спорт день за днем

Сын Рудковской и Плющенко ответил пожалевшему его Аршавину

Спорт день за днем

Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

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Происшествия В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 353

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Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1K

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Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство. 6

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

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Армия и оружие Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».