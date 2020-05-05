Общество

News.ruNews.ruСын Рудковской и Плющенко ответил пожалевшему его Аршавину

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко ответил в Instagram пожалевшему его Андрею Аршавину. Футболист посочувствовал ребёнку, который вынужден принимать участие в челленджах своих родителей и выглядит при этом несчастным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сын Плющенко пригрозил обыграть «слабенького» Аршавина в футбол

Взгляд.рувчера в 19:32

Гном Гномыч ответил Аршавину, пообещав обыграть его в футболе

Спорт день за днемвчера в 13:37

Сын Плющенко и Рудковской ответил Аршавину: «Говорите про меня гадости. Я что вам, дурачок какой-то?»

Sport24.ruвчера в 15:38

Сын Плющенко — Аршавину: я тебя в футбол обыграю, потому что ты слабенький

RT на русскомвчера в 15:35

«Я что вам, дурачок какой-то?» Сын Рудковской и Плющенко ответил Аршавину

Спорт-Экспрессвчера в 15:18

Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть

Чемпионатвчера в 14:32

«Почему я должен всегда улыбаться? Я вам дурачок какой-то?». Сын Плющенко ответил Аршавину

Фонтанка.Рувчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
1
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
435
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
85
Армия и оружие

Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе

Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 14:03
4
Политика

Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы

Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 03 мая в 16:51
27
Авто

Европа не в приоритете: стали известны детали новой стратегии Nissan

По информации Reuters, новая стратегия Nissan Motors, презентация которой намечена на 28 мая, предполагает смещение приоритетов с Европы и других стран на США, Китай и Японию.
Вести.Ru 00:32
Общество

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
1
Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК вчера в 16:12
4
Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
353
Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
5,2K
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
152
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
595
Общество

Садово-дачные маршруты в Самаре запустят к середине июня

Администрация Самары ищет перевозчиков на 29 садово-дачных автобусных маршрутов. Аукцион по выбору подрядчиков назначен на 3 июня.
Другой город (Самара) вчера в 09:11
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1K
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
8
Экономика

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК 03 мая в 23:43
253
Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
13
Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК вчера в 22:36
7
Общество

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО вчера в 05:27
77
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте

На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Cyber.sports.ru 02 мая в 08:29
11
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
6
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
428
Армия и оружие

Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие

Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM вчера в 16:29
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43
127
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Плющенко
Российский фигурист
Российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары Тессы Виртью-Скотт Мойр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное