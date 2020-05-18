Общество
Газета.RuСын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ранее этот пост 16 лет занимал Владимир Рашевский. Он останется в совете директоров компании, так как владеет 7,8% СУЭКа.
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Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Экономика
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новости 06:09
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, пишет пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:39
Футбол
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Вторым игроком Российской премьер-лиги после Джефферсона Фарфана из московского "Локомотива", у которого обнаружен коронавирус, стал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.
Газета.Ru 09:39
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor 06:32
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки
Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
Здоровье
Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области
Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.
Политсовет 08:52
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Футбол
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»
Соглашение будет подписано по формуле «2+1», — цитирует Медведева РИА «Новости». Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
Bookmaker-ratings.ru 07:26
Футбол
Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.
Metaratings 08:49
Политика
Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам
«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.
РБК 10:04
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск вчера в 03:25
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Аргументы и Факты 09:41
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Музыка
Определена величайшая песня конкурса «Евровидение»
Хит Waterloo щведского квартета из Швеции квартета ABBA признан величайшей песней конкурса «Евровидение».
KM.ru 09:58
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45