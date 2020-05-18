Общество
Газета.RuСын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ранее этот пост 16 лет занимал Владимир Рашевский. Он останется в совете директоров компании, так как владеет 7,8% СУЭКа.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Армия и оружие
ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения
В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам.
Газета.Ru 08:56
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Экономика
Расследование RT подтвердило финансовые трудности Чичваркина
Бизнесмен Евгений Чичваркин столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: он заложил свое имущество, а принадлежащий ему "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" ликвидируется с февраля 2020 года.
Экономика сегодня 06:05
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Происшествия
В Долгоруковом районе огонь уничтожил «ВАЗ-2106»
Огонь уничтожил машину полностью.
Gorod48 08:59
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Экономика
Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Происшествия
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о нелегальной добыче песка, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 08:31
Здоровье
Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области
Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.
Политсовет 08:52
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Экономика
В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал предложения по поддержке региональной экономики на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 05:35
Политика
Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ из-за коронавируса
В Москве не видят оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса, альтернативы этой организации сейчас нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко "Интерфаксу" в понедельник.
Интерфакс 07:31
Здоровье
Частные клиники теряют деньги на лечении коронавирусной инфекции
Принимающие больных коронавирусом частные клиники работают в убыток – их затраты не покрывают ни выплаты по ОМС, ни обслуживание частных клиентов за наличный расчет или по ДМС.
Ведомости 02:29
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой
В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
Экономика сегодня вчера в 14:13
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Кино
Умер прославленный французский актер Мишель Пикколи
Как рассказал друг актера, экс-директор бывший директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоба, Пикколи умер от инсульта.
Росбалт 08:58