Общество
АБНКрупнейшую угольную компанию России возглавит сын Солженицына
В руководстве Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) произошли перестановки. С должности генерального компании ушел Владимир Рашевский, его сменил Степан Солженицын. Владимир Рашевский руководил СУЭК с 2004 года.
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Происшествия
Около «зелёной зоны» в Багдаде взорвались две ракеты
Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.
REGNUM 20:13
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша опубликовала трогательное фото с Кридом
Нюша и Крид в дуэте спели песню Mr и Mrs Smith, после выступления знаменитости проводили время вместе в одной гримерке.
Слово и Дело вчера в 05:31
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Армия и оружие
В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
Обозреватели китайского аналитического портала «Хуаньцю шибао» в своем материале, перевод которого предоставило агентство «ИноСМИ», обратили внимание на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
ГЛАС.RU 05:52
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
Более 240 россиян прилетели из Таиланда во Владивосток
Рейс Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва выполняет авиакомпания «Россия» на воздушном судне Boeing 777-300ER.
МИР 24 18:30
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Экономика
Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
РИА Новости 18:35
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Происшествия
Крупный пожар тушат в Приангарье
Вести.Ru 21:38
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Общество
Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль
Российская газета 19:00
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Наука
В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст
Evo-rus.com 11:42
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 00:22
Игры
«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей
ГЛАС.RU 04:04
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:01