Общество
REGNUMСын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РФ
Москва, 18 мая 2020, 15:54 — REGNUM Должность генерального директора крупнейшей в России угольной компании СУЭК покидает Владимир Рашевский, его место займёт гендиректор дочерней «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба СУЭК.
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