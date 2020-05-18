Владимир Рашевский, занимавший должность генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 2004 года, покинет должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, говорится в сообщении компании.

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 50

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 311

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,7K

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке. 9

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела. 306

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Здоровье В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края. 5

Общество На электронные трудовые книжки перешли более 1 миллиона россиян Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года.

Общество Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемиологической ситуации наблюдается в ряде субъектов страны.

Происшествия В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших. 34

Кино Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране. 19

Шоу-бизнес Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит наказание У народной артистки РФ подозревали COVID-19, но она, не дождавшись результатов теста, сбежала из больницы.

Экономика Дополнительные меры поддержки получит экономика Новосибирской области В пятницу, 15 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил ряд дополнительных мер по поддержке бизнеса.

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 70

Игры Игроки в DOOM Eternal недовольны обновлением Поклонники шутера DOOM Eternal на ПК массово сообщают о сбоях в работе игры, которые возникли после выпуска последнего крупного обновления. 1

Футбол Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив» Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.

Происшествия На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2 Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая. 781

Общество Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. 22