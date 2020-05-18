Экономика
ТАССВладимир Рашевский покинет пост главы СУЭК
Владимир Рашевский, занимавший должность генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 2004 года, покинет должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, говорится в сообщении компании.
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Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Год я пыталась поправиться»
В отличие от девушек, пытающихся похудеть, Алена пыталась поправиться.
WomanHit.ru 06:12
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Экономика
В ТОР «Столица Арктики» появились первые резиденты
Почти 127 миллиардов рублей инвестиций привлекут в Мурманскую область первые резиденты территории опережающего развития "Столица Арктики".
Pravda.Ru 03:15
Технологии
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии
Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com 15 мая в 10:53
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
На электронные трудовые книжки перешли более 1 миллиона россиян
Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года.
Областная газета 06:52
Общество
Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемиологической ситуации наблюдается в ряде субъектов страны.
Аргументы и Факты 06:51
Происшествия
Жителя Читы 10 дней пытали за разбитую машину
Житель Читы в течение 10 дней подвергался пыткам за попадание в ДТП на чужом автомобиле.
News.ru 05:30
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Шоу-бизнес
Богомолов снял Собчак в образе старухи в новом сериале
Суть сериала Богомолова заключается в том, что актеры играют роли персонажей, которые общаются между собой посредством видеочата.
RuNews24.ru 04:14
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит наказание
У народной артистки РФ подозревали COVID-19, но она, не дождавшись результатов теста, сбежала из больницы.
Московский Комсомолец 06:19
Экономика
Дополнительные меры поддержки получит экономика Новосибирской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил ряд дополнительных мер по поддержке бизнеса.
Atas.info 06:02
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Игры
Игроки в DOOM Eternal недовольны обновлением
Поклонники шутера DOOM Eternal на ПК массово сообщают о сбоях в работе игры, которые возникли после выпуска последнего крупного обновления.
Vevby.ru 16 мая в 13:51
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество
Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке
Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.
Известия 05:56