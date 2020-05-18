Общество
ИА Красная ВеснаСын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Генеральным директором угольной компании СУЭК стал Степан Солженицын, 18 мая сообщает пресс-служба СУЭК. Пост гендиректора СУЭК покинул Владимир Рашевский. Он был главой компании с 2004 года.
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Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 01:42
Общество
«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2», сообщил журналистам глава газового холдинга Алексей Миллер.
Rambler News Service 10:07
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
В ВОЗ заявили, что коронавирус останется среди людей
Всемирная организация здравоохранения разработала критерии по снятию ограничений из-за коронавируса.
Авторадио 10:18
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Общество
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
РИА Новости 16:59
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Политика
В МИД Украины разработали стратегию «деоккупации» Крыма
В МИД Украины разработали стратегию "деоккупации" Крыма. Ей занимались эксперты политического директората министерства.
Piter.tv 04:37
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
После совместных переговоров лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объявили о создании временного фонда для восстановления экономики ЕС с первоначальным капиталом 500 миллиардов евро, пишет «Коммерасант».
Аргументы и Факты 16:05
Экономика
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей.
REGNUM 08:01
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Кино
Во Франции ушел из жизни актер Мишель Пикколи
Париж, 18 мая 2020, 17:58 — REGNUM Во Франции в возрасте 94 лет скончался актер театра и кино Мишель Пикколи.
REGNUM 10:58
Авто
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в России
Эксперты рассказали о самых продаваемых машинах на момент кризиса в России.
SpeedMe 17:13
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств
Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств.
Российская газета 12:50
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32