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Происшествия Ещё 35 вахтовиков из Якутии вернулись в Пермь Вечером в понедельник, 18 мая, в Пермь вернулись ещё 35 жителей Прикамья, работавших на газовых месторождениях в Якутии вахтовым методом. 3

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