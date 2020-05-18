Общество
Snob.ruСын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России
Компания поставляет уголь в 48 стран. Через Сибирскую генерирующую компанию (СГК), которой с ноября 2018 года руководит Солженицын, СУЭК принадлежит 24 электростанций, обслуживающих свыше пяти миллионов потребителей в России. Солженицын будет совмещать посты гендиректора СГК и СУЭК.
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Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
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Кевин Кураньи: «Непросто придумать тактику, которая способна остановить Холанда»
Бывший нападающий «Шальке» и «Динамо» Кевин Кураньи выделил в составе «Боруссии Дортмунд» Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда.
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Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
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Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
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Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
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Газета.Ru 12:06
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ESA построит луноход с лазерным питанием
Европейское космическое агентство утвердило финансирование разработки лазерной системы питания для лунного ровера.
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Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
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Актуальные Новости 10:44
Космос
Американский стартап печатает ракеты на 3D-принтере
С помощью 3D-принтера сотрудникам компании удалось напечатать первую ступень ракеты, которая выдержала нагрузку при запуске с запасом прочности в 10 процентов.
Актуальные Новости вчера в 07:02
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07
Здоровье
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Вести.Ru 06:01
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
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Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН
Осужденные по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
РБК 14:52
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
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ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
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Газета.Ru 14:06
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18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
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На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
В интервью радиостанции "НСН" глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал категорию граждан, которые первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.
Piter.tv вчера в 15:07