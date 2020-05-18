Общество

News.ruNews.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфаксвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbesвчера в 08:19

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъвчера в 08:05

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новостивчера в 09:26

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБКвчера в 06:40

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАССвчера в 06:40
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Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Спорт

Заражённый коронавирусом Плиев рассказал, как переносит болезнь

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносит коронавирус, который врачи диагностировали у него 18 мая.
Metaratings 02:15
Здоровье

Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Футбол

Игрока тульского «Арсенала» назвали самым сильным атакующим футболистом в России

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий назван самым сильным игроком атакующего плана в России.
Тульские новости 02:30
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
3
Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Общество

Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей

Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
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Кино

Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1

Комсомольская правда 17 мая в 23:30
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Гаджеты

Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X

Redmi 10X выпустят в четырех ярких цветах. Он станет первым смартфоном, работающим на новой однокристальной системе Dimensity 820.
NewInform вчера в 08:10
8
Футбол

Алекс Сонг: «Когда узнал, сколько заработаю в „Барселоне“, не думал дважды»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг признался, что перешел из «Арсенала» в каталонский клуб ради зарплаты.
Матч ТВ вчера в 11:58
Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
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Футбол

У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
Вести.Ru 01:17
3
Происшествия

В Ярославле медведь напал на прохожего

Медведь в ночь на понедельник напал на мужчину в спальном районе Ярославля.
ТАСС вчера в 08:22
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Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:26
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Игры

Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий

CyberSport.ru вчера в 10:26
9
Экономика

Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
РИА Новости 02:30
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
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Общество

Влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом оценили

Россияне вели себя дисциплинировано в первые майские выходные, поэтому всплеска заболеваемости коронавирусом не произошло.
Соловей.Инфо 02:23
2
Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился с призывом к жителям Дагестана

Голос времени вчера в 17:20
3
Гаджеты

Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов

По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
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Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
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