Происшествия
Газета.RuСын Валерии попал в ДТП под Петербургом
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Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
Футбол
Сорокин: «Шаронов продолжает нас заряжать мотивацией»
Защитник "Рубина" Егор Сорокин поддержал наставника команды Романа Шаронова после матча с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Армия и оружие
Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Авто
Евросоюз введет новые правила для автопроизводителей
С начала 2020 года в Европе для автокомпаний вводятся новые экологические нормы, которые регламентируют уровень выбросов углекислого газа – не более 95 граммов.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Футбол
«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Политика
Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря
Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
Политика
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
Наука
Учёные выделили три этапа старения человека
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
На три дня должен быть увеличен оплачиваемый отпуск у работников с ненормированным рабочим днем, рассказали «Российской газете» в Роструде.
Космос
Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной
Антропоморфный робот «Федор» прокомментировал фотографии американского космического корабля Boeing Starliner, первый запуск которого в беспилотном режиме отложили на сутки – до 20 декабря.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Кино
«Ржев» – это кино, которое рассказывает про простых солдат
Как отмечено в рецензии, представленные в фильме сцены сняты впечатляюще технично, кроваво, но без смакования насилия, потому что главной задачей кинокартины была возможность показать на большом экране «одно из самых сложных для официальной истории событий войны».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Наука
Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения
Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.