Происшествия

Газета.RuГазета.RuСын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

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Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
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Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
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Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
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В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

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Антропоморфный робот «Федор» прокомментировал фотографии американского космического корабля Boeing Starliner, первый запуск которого в беспилотном режиме отложили на сутки – до 20 декабря.
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«Ржев» – это кино, которое рассказывает про простых солдат

Как отмечено в рецензии, представленные в фильме сцены сняты впечатляюще технично, кроваво, но без смакования насилия, потому что главной задачей кинокартины была возможность показать на большом экране «одно из самых сложных для официальной истории событий войны».
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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