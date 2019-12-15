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РИА НовостиСын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram. Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.
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В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерКультуромания вчера в 05:17
с чего всё началось
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал второй случай дорожо-транспортного происшествия с участием сына певицы Валерии Арсения Шульгина, сообщает «Газета.Ru».Культуроманиявчера в 05:17
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«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю
Комсомольская правда01:28
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