с чего всё началось

В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram. Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

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