Происшествия

ИзвестияИзвестияСын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом. Авария, по словам продюсера Иосифа Пригожина, произошла в Тосно, передает в воскресенье, 8 декабря, РЕН ТВ.
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