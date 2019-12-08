Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом. Авария, по словам продюсера Иосифа Пригожина, произошла в Тосно, передает в воскресенье, 8 декабря, РЕН ТВ.

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